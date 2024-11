Milan, Serginho e il dramma del figlio morto: le lacrime, la fede e la dedica della sorella

Cosa è successo all'ex esterno brasiliano rossonero e come sta affrontando il dramma familiare: la fede in Dio, le preghiere e le dediche speciali

Il tempo non è stato sufficiente a lenire il dolore di Serginho che ha vissuto un dramma familiare. E non sono bastate nemmeno le numerosissime dediche dei tifosi rossoneri che non hanno mai dimenticato il loro terzino e che, in un momento di enorme dolore, provano a stargli accanto. A tre mesi dalla scomparsa di Diego, morto a soli 20 anni e per un’infezione provocata da una sigaretta elettronica, Sergio Claudio dos Santos da tutti conosciuto come ‘Serginho’ ha fatto una dedica speciale sui social a tutta la sua famiglia.

Serginho e la dedica al figlio morto

«Tre mesi senza di te, mio adorato figlio. Mi mancano le piccole cose insieme. Chiedo a Dio ogni giorno di insegnarmi a convivere con questo vuoto». In un post su Instagram, Serginho ha fatto una dedica al figlio morto, per ribadire il concetto che solo la fede e l’affetto di chi lo circonda riescono oggi a sostenerlo.

Serginho ha poi aggiunto: “Perdere un figlio è un dolore che non si può descrivere a parole. Non c’è spiegazione e devi trovare comunque la forza di andare avanti”. Da quando le condizioni di salute del ragazzo sono peggiorate irrimediabilmente, fino alla morte del 7 agosto per setticemia (a causa di un germe nel sangue), solo la mamma Paiva si era esposta mediaticamente sui social, accusando la società ‘Vape’.

Serginho, la dedica commovente della sorella di Diego

Nei giorini scorsi anche la sorella di Diego, Gaia, ha dedicato un post al fratello morto. Serginho, in quell’occasione, si sentì di pubblicarla sui social: “Oggi mi sono svegliato così, dopo 3 mesi la piccola Gaia fa una dedica al suo fratello con la canzone che lui le faceva sentire sempre…”

Ecco riportato il testo integrale della canzone: “Se chiudo gli occhi, la mia mente ti attira. Mi copro le orecchie, ma posso sentire la tua voce. Pensando che non ti rivedrò mai più. Fa male, fa male. In che tipo di mondo crudele viviamo? Una che la crudeltà supera una purezza. Il nemico usa forze che opprimono, opprimono. Vai in pace, fratello, stai con Dio. So che un giorno ti incontrerò. Valeva meno, aspetta che arrivassi.

Prosegue il post sui social: “Mi taglia il cuore vedere la mia piccola dimostrare amore per il fratello, amico…Tanti sogni, tanti progetti… Rimasti indietro con la tua partenza…..un Brutto scherzo che mi ha fatto la vita…però dobbiamo credere nel propósito di Dio, solo lui per curare il vuoto il dolore e la mancanza. Anche in questi momenti di dolore dobbiamo sempre ringraziare Dio per la fede e per il sostegno dei amici e soprattutto di Dio stesso”.

Serginho ringrazia i tifosi rossoneri per l’affetto ricevuto

L’ex difensore brasiliano ha voluto ringraziare i tifosi rossoneri per l’affetto ricevuto nei momenti di profondo dolore: “Mi sono sempre sentito amato dal popolo rossonero, soprattutto in questi momenti. Mi hanno scritto in tanti parole di incoraggiamento e di affetto. È lo stesso sentimento di vicinanza che percepisco quando ascolto i cori a San Siro. Dopo la tragedia di agosto anche il club ed ex compagni mi hanno dato più di una ragione per superare il dolore”.

