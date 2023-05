Milan, Shevchenko: “Leao può crescere ulteriormente”

L'ex rossonero: “Spero che resti. Paolo Maldini farà di tutto per rinforzare la squadra per l'anno prossimo”

24-05-2023 16:16

Scende in campo Shevchenko. A parole. E loda il portoghese Rafael Leao. Parlando a Sportmediaset, l’ex attaccante del Milan dice infatti: “Leao è un giocatore importante, speriamo che resti, ho letto che Paolo Maldini ha detto che resta. Rafael può crescere ancora di più”. A proposito di movimenti di mercato, Sheva è fiducioso che il Milan torni fin dal prossimo anno a recitare un ruolo da scudetto: “Conosco Paolo Maldini benissimo, farà di tutto per rinforzare la squadra insieme a Massara. Bisogna credere in loro”. Un messaggio indirizzato soprattutto ai tifosi del Diavolo.