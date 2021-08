Milan, si accelera per il campione d'Europa: tifosi in subbuglio

Corteggiato già in tempi non sospetti, ma a fari spenti, giusto un interessamento, forse una telefonata prima dell’esaltante Europeo che ha riportato l’Italia sul tetto d’Europa, oggi il nome del nazionale azzurro, Domenico “Mimmo” Berardi, torna concretamente sul taccuino dei dirigenti rossoneri.

Il ritorno di fiamma per il laterale mancino del Sassuolo è dettato dalle oggettive difficoltà del Milan ad arrivare al fantasista del Chelsea, Hakim Ziyech e per l’ormai tramontata trattativa con l’atalantino Josip Ilicic, che sembra aver ricucito definitivamente lo strappo con il tecnico Gian Piero Gasperini.

Milan, la prima offerta al Sassuolo per Berardi

Per Berardi, secondo quanto riportato da calciomercato.it, Maldini e Massara sarebbero pronti a mettere sul piatto la proposta per un prestito oneroso a 5 milioni di euro, più 25 per l’eventuale riscatto. Un’offerta che però i neroverdi vorrebbero quantomeno veder alzare di 5 milioni: 35 milioni di euro e garanzia del riscatto.

Negli anni, il classe ’94 ha sempre scelto di restare al Sassuolo rifiutando numerose e importanti proposte. Quest’anno, però, vista anche la partenza di De Zerbi e la maturità giusta, Berardi potrebbe cedere e decidere di tentare il grande salto. A due settimane dalla chiusura del mercato e con diverse trattative in corso (Florenzi e Adli, in primis), il Milan dovrà agire al meglio, venire almeno incontro alle richieste dell’Ad neroverde Giovanni Carnevali e convincere il giocatore.

Tanti tifosi del Milan bocciano Berardi

Da convincere, però, sembrerebbe esserci anche buona parte del tifo di fede rossonera che, sui social, non nasconde le proprie perplessità in merito all’affare. Un tifoso scrive: “Berardi non va bene“, e ancora: “Adli e Florenzi vanno benissimo. Ilicic pure ma preferirei una figura più di prospettiva. Berardi per carità, ma l’hai visto all’europeo? Bakayoko meh”, “De Paul a 35 no e Berardi si?”, “Lo dico? Lo dico. È meglio prendere Bernardeschi di Berardi, e parlo sia tecnicamente che come costo di operazione”, “…che resti al Sassuolo”, “Paolino non facciamo scherzi e lasciamo perdere Berardi, detto Cerci dagli amici”.

Pareri contrastanti per Berardi al Milan

C’è, poi chi discute più che altro l’aspetto economico e la valutazione del giocatore: “Che sia chiaro Berardi pippa non è, ma se spendi più di 10 milioni per lui fai una str****ta clamorosa”, scrive una tifosa e un altro sottolinea: “27 anni, quasi 100 gol in serie A. Berardi non sarà messi, preferirei altri nomi e 35 mln son troppi. Ma non ci starebbe così male li sulla destra”. Non manca, infine, chi spera nel colpo e twitta: “sicuramente c’è di meglio, però nell’eventualità che mi ritrovassi con Berardi sulla fascia, così schifo non mi farebbe ecco, l’anno scorso 17 gol 8 assist…“, oppure: “Magari prenderlo Berardi!!”, “per me è un buon colpo…“.

