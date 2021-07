Milan, si complica una pista per la trequarti

Il Milan resta attivo sul mercato ma dopo gli sforzi e le spese che hanno portato in città Maignan, Giroud e Ballo-Tourè il club rossonero ha inevitabilmente allentato un attimo il pressing per fare il punto della situazione e valutare, nel frattempo, le risposte e le evoluzioni ai sondaggi effettuati negli ultimi tempi.

L’approccio attendista però in questi giorni potrebbe costare caro alla società di via Aldo Rossi visto che sui prospetti inquadrati per rinforzare la rosa iniziano a muoversi anche altre formazioni.

Il riferimento in particolare va a Nikola Vlasic, uno dei nomi valutati dal Milan di recente per riempire lo spazio sulla trequarti lasciato sguarnito dalla partenza di Hakan Calhanoglu. Sul croato, attualmente in forza al CSKA Mosca, è piombato infatti lo Zenit San Pietroburgo, club convinto delle potenzialità del nativo di Spalato e pronto a investire un’ingente somma su di lui.

La destinazione russa però non sarebbe tra le più gradite al giocatore il quale, al contrario, sarebbe desideroso di testarsi in un campionato di prima fascia e indossare una maglia prestigiosa come quella rossonera.

Consci della volontà del giocatore, in via Aldo Rossi nelle scorse settimane avevano formulato una proposta di prestito a 5 milioni e diritto di riscatto a 20, un’offerta questa che non ha riscontrato i favori della compagine moscovita, intenzionata a privarsi del proprio gioiello solo a titolo definitivo.

Su questo piano, lo Zenit sarebbe disposto ad accontentare le pretese del direttore generale Roman Babaev ma la trattativa non si annuncia comunque semplice perché dalle parti di Mosca non sono propensi a concedere grandi sconti e, soprattutto, perchè nell’attuale contratto del classe 1997 è presente anche una clausola di 35 milioni valida solo per l’estero.

Di sicuro però, con il pericoloso inserimento di un altro club, il Milan dovrà prendere delle decisioni veloci e valutare, qialora Vlasic venga ritenuto l’uomo giusto per la trequarti di Pioli, di investire un’altra somma importante per battere la concorrenza.

