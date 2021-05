Milan, Stefano Pioli dice tutto su Ibrahimovic e la Champions

Il tecnico del Milan Stefano Pioli parla alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione: in caso di vittoria contro il Cagliari, l’obiettivo Champions sarà raggiunto. “Vivo queste ore con concentrazione ed attenzione. La partita di domenica può rappresentare la chiusura ideale. Siamo stati bravi ad avere equilibrio, coraggio. Qualità che dovremo mettere in campo anche domenica sera”.

“La casa del Milan è l’Europa, assolutamente sì – le parole dell’allenatore rossonero -. E’ la storia del nostro club che testimonia questa realtà. Manchiamo da troppo tempo, questo fa salire attesa ed aspettative. Giusto così. Sappiamo di aver lavorato bene, di aver preparato bene la partita. Le difficoltà ci saranno, dovremo essere pronti mentalmente. Siamo preparati per combattere contro un avversario che farà la sua partita con fisicità, giocatori offensivi forti, pericolosi sulle palle inattive. Abbiamo lavorato tanto, curato tutti i particolari”.

In attacco mancherà Zlatan Ibrahimovic per un problema al ginocchio: la stagione dello svedese è finita, e non potrà partecipare neanche agli Europei al via a giugno. Il tecnico rossonero esprime però ottimismo per un ritorno al 100% della punta di Malmoe nella prossima stagione: “Sono d’accordo che la notizia di Ibra sia stata positiva. Dovrebbe essere una terapia conservativa che permetterà a Ibrahimovic di tornare al 100%. Dopo la visita l’ho visto più sereno”.

Ibra seguirà comunque la squadra: “Apprezzo molto e sarà con noi in spogliatoi. Dispiace che non sarà in campo con noi ma la sua vicinanza sarà molto utile per tutti”.

