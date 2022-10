25-10-2022 23:49

Prova di forza del Milan a Zagabria, con i rossoneri che hanno battuto la Dinamo 4-0. Adesso, i campioni d’Italia in carica sono secondi nel girone, per la qualificazione agli ottavi però devono aspettare l’ultimo match, in cui basterà un solo punto. Al termine della sfida, il tecnico rossonero Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Mediaset.

Milan, le parole di Pioli

Queste le parole di Pioli: “Questa è una vittoria pesante e lo sappiamo, ma sono contento di come abbiamo affrontato le difficoltà di questo match riprendendo ad attaccare con molti giocatori. La nostra crescita passa dalla qualificazione e anche contro il Salisburgo dovremo giocare per vincere, con la nostra mentalità”.

Milan, Pioli contro il Salisburgo vuole vincere

Il Milan nell’ultimo match può anche pareggiare. Pioli la pensa così: “Non so se è un’arma a doppio taglio questa cosa, ma non siamo costruiti mentalmente né tecnicamente per gestire le partite. Dovremo giocare al meglio per vincere“.

Milan, Pioli elogia Gabbia

Pioli infine si è soffermato su due giocatori protagonisti del match: “Gabbia? Il mio è un gruppo forte e voglio sottolineare la serietà di Matteo, ma anche le sue doti. Ha senso della posizione, fisicità e bravura nei duelli aerei. Ha sempre lavorato al meglio e si sta prendendo ciò che merita”.

Molto bravo anche Rebic: “Ante è forte e intelligente, quando sta bene fisicamente devo sfruttarlo perché è forte. De Ketelaere? Sono soddisfatto, l’ho tolto solo perché ammonito”, ha concluso Pioli nell’intervista post Dinamo Zagabria-Milan.