Milan-Stella Rossa: dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Fonseca, senza Pulisic, si gioca tutto contro i serbi della Stella Rossa dopo il ko con l'Atalanta in campionato. Fiducia in Leao e Morata

Il Milan ospita la Stella Rossa in occasione della sesta giornata di Champions League. Match da vincere a tutti i costi, quello in programma stasera al Meazza: Fonseca è chiamato a blindare la sua panchina e a compiere un altro passo verso la qualificazione agli ottavi di finale, magari senza passare attraverso i playoff.

Champions: Milan-Stella Rossa, quando si gioca

La partita tra Milan e Stella Rossa, valevole per la sesta giornata della Champions League 2024/2025, andrà in scena stasera, mercoledì 11 dicembre, con fischio d’inizio alle 21:00. Appuntamento al Meazza: Fonseca, tornato nuovamente in bilico dopo il ko in campionato con l’Atalanta, si gioca il suo futuro sulla panchina rossonera alla Scala del calcio.

Fin qui il Diavolo, reduce da tre successi di fila in Europa, ha collezionato 9 punti ed è in piena zona playoff; solo 3, invece, i punti messi in cascina dalla compagine serba.

Dove vedere Milan-Stella Rossa in tv

Il match di San Siro in programma stasera alle 21:00 è un’esclusiva Sky, che trasmetterà Milan-Stella Rossa live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K per arricchire le opzioni e le possibilità di seguire in tempo reale i rossoneri giunti a questo punto della competizione europea.

Innegabile l’attesa su questa versante, dopo le grandi prestazioni e le soluzioni offerte da Fonseca nell’ambito delle precedenti sfide nella competizione continentale. Per gli appassionati e gli abbonati appuntamento con un ricco pre partita e a seguire con i consueti approfondimenti.

Milan-Stella Rossa in streaming

Diverse le opzioni per lo streaming: gli abbonati potranno seguire la partita degli uomini di Fonseca sull‘app SkyGo, disponibile per pc, smartphone e tablet, oppure su NOW, piattaforma digitale che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky.

Le probabili formazioni

Fonseca non potrà contare sul prezioso apporto dell’americano Pulisic, finito ko contro l’Atalanta. Un’assenza pesantissima in un momento estremamente delicato per il Milan, che scenderà in campo col 4-2-3-1.

Tra i pali come sempre Maignan, quindi pacchetto arretrato che dovrebbe essere composto da Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Hernandez. In mediana l’ormai collaudata coppia formata da Fofana e Reijnders. A Chukwueze, Loftus-Cheek e Rafa Leao il compito di innescare Morata.

La Stella Rossa si dispone a specchio: occhio al talentino Maksimovic, a centrocampo spicca la presenza dell’ex Krunic, Ndiaye sarà il terminale offensivo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Rafa Leao; Morata. All. Fonseca

Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Rafa Leao; Morata. All. Fonseca STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye. All. Milojevic

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Milan e Stella Rossa sarà il fischietto spagnolo Jesús Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Diego Barbero e Ángel Nevado; quarto uomo Francisco José Hernandez Maeso. Al Var ci sarà Cesar Soto Grado insieme al tedesco Benjamin Brand.