Milan-Stella Rossa, le formazioni ufficiali

Dopo il 2-2 della gara d’andato in quel di Belgrado, il Milan di Pioli ospita la Stella Rossa nel deserto di San Siro. Di fronte ai rossoneri la possibilità di continuare la propria avventura in Europa League ed approdare agli ottavi di finale della competizione.

Pioli sceglie Leao come prima punta, supportato da Calhanoglu, Krunic e Castillejo. Turnover dunque per i rossoneri, che scelgono Meite con Kessie in mediana. In porta spazio per Donnarumma, difeso da Calabria, Tomori, Romagnoli e Dalot.

Stankovic invece si affida a Falcinelli come centravanti del 3-4-2-1, con Ivanic e Nabouhane alle sue spalle. A centrocampo ci sono Kanga, Smic e Gajic. In difesa Pankov, autore dell’autorete dell’andata, giova con Degenek e Sanogo. In porta c’è Borjan.

LE FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-STELLA ROSSA:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meité, Kessié; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao.

STELLA ROSSA (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gobeljic, Smic, Kanga, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli.

OMNISPORT | 25-02-2021 19:50