Milan subito al lavoro dopo la vittoria in Champions

I rossoneri di Stefano Pioli preparano il prossimo impegno di campionato al "Dall'Ara" contro il Bologna di Thiago Motta

13-04-2023 17:34

Dopo la vittoria in Champions League per 1-0 contro il Napoli nella gara di andata dei quarti di finale, il Milan di Stefano Pioli è tornato al lavoro a Milanello. Ritrovo come di consueto per colazione e poi in campo per l’allenamento odierno, il primo in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Diavolo impegnato a Bologna sabato 15 aprile alle ore 15.

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti di Milan-Napoli; in campo, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare in palestra, il resto della rosa che ha continuato la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche, focalizzate sulle conclusioni; a seguire, lavoro sul possesso e, per chiudere, partitella su campo ridotto.