Milan, sui social esplode la rabbia: “Abbiamo fatto tutto noi”

20-11-2021 22:51

Il Milan gioca bene ma commette troppi errori. Si può sintetizzare così la sconfitta della capolista sul campo della Fiorentina. I viola di Italiano passano in vantaggio con un errore clamoroso di Tatarusanu, poi raddoppiamo con una prodezza di Saponara e vanno anche sul 3-0 grazie a Vlahovic.

Quando sembra tutto perso però a suonare la carica ci pensa Zlatan Ibrahimovic che con due gol nel giro di cinque minuti riapre la gara. Ma il Milan post-sosta sembra non essere quello delle ultime giornate, le tantissime disattenzioni in difesa condannano i rossoneri che concedono a uno scatenato Vlahovic anche la doppietta personale che fissa il risultato finale sul risultato di 4-3.

Delusione e rabbia sui social

Ovviamente i tifosi non sono contenti per il passo falso di Firenze. Nonostante una buona prestazione, il Milan ha commesso troppi errori: “Per favore, non cominciamo con le vedovanze e i disfattismi – avverte Simone – Una serata storta prima o poi doveva capitare”. E ancora: “A 10 secondi dalla fine, autogol viola dopo una traversa di Ibrahimovic. Appropriato sigillo a una partita surreale, che abbiamo meritato di perdere per l’eclatante superficialità. La squadra in testa alla Serie A non dovrebbe fare questi regali”.

E ovviamente comincia anche la caccia al colpevole e tra questi c’è anche il difensore Gabbia: “Mai più Gabbia – commenta un tifoso – Inutile in fase di impostazione, lento, impreciso, insicuro. L’errore sul primo gol è solo l’emblema di una partita orribile. Piuttosto meglio Kalulu centrale e Florenzi a destra”.

Le critiche a Tatarusanu

La giornata del Milan comincia con l’errore di Tatarusanu che consegna alla Fiorentina e a Duncan il gol del vantaggio. Il portiere che solo un paio di settimane fa era stato l’eroe del derby finisce immediatamente nel mirino della critica: “Grave errore di Tatarusanu ma cena Gabbia che non spazza e si mette a proteggere il pallone a porta vuota non scherza mica”. Mentre i tifosi dell’Inter protestano: “Chiaramente Tatrusanu il fenomeno lo ha fatto contro cdi noi, così come la Lazio oggi, a differenza del mese scorso, ha lasciato parecchio a desiderare”. Mentre c’è chi la prende con filosofia: “E’ giusto così, per bilanciare il rigore parato nel derby serviva un errore enorme stasera, ora l’universo è tornato in equilibrio”.

