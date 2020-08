Milan sul nuovo Zaniolo, ma i tifosi si spaccano

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic continua a occupare il Milan, dato che lo svedese viene visto come un punto di riferimento per il progetto rossonero, basato ancora sulla crescita dei giovani.

E a proposito di giovani, uno dei “millennial” più talentuosi del calcio italiano potrebbe presto vestire rossonero, almeno secondo Agipro, agenzia di stampa che si occupa di giochi e scommesse. I bookmaker, infatti, danno il Milan come favorito nella corsa a Alessio Riccardi, centrocampista classe 2001 della Roma ritenuto da molti il “nuovo Zaniolo”.

Il Milan sul “nuovo Zaniolo”

Anche il c.t. Roberto Mancini s’è sbilanciato a riguardo, indicando Riccardi come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano: a oggi Riccardi non ha ancora debuttato in serie A e con la maglia della Roma può vantare solo 8 minuti giocati nell’ultima Coppa Italia.

Le sue doti, però, appaiono notevoli: si tratta di un centrocampista con grandi tempi di inserimento e ottimo feeling con il gol, come dimostrano le 22 reti in 68 presenze nel campionato Primavera e soprattutto i 5 centri messi a segno in Youth League, la Champions dei giovani.

I tifosi rossoneri si dividono su Riccardi

Oggi Riccardi viene accostato anche al Napoli – secondo il Corriere dello Sport potrebbe essere inserito nella trattativa per portare Milik in giallorosso – ma secondo gli esperti di scommesse il Milan resta favorito. Una notizia che ha scosso e diviso i tifosi rossoneri. “Dicono che Riccardi sia molto forte! Sarebbe interessante in proiezione futura, poi è italiano”, commenta Matteo su una delle pagine dedicate al tifo milanista.

“Se era forte la Roma lo dava per 2 spicci al Milan? – ribatte Luigi . E poi questo prima di ritenerlo forte fagli fare un annetto le ossa in B come ha fatto Pobega, almeno si valuta che sta al Milan questo il campo lo vede col cannocchiale”.

Per Paolo, l’acquisto di Riccardi sarebbe un favore alla Roma: “Per fare plusvalenze alla Roma ed aggiustargli il bilancio… Detto questo… Bel giocatore…”. “Giovane interessantissimo”, insiste invece Piero. Per Kevin, infine, il problema è il tifoso del Milan, praticamente incontentabile: “mettetevi d’accordo comunque… se costano troppo è perché costano troppo e sono schiappe, se costano poco significa che sono comunque schiappe”.

SPORTEVAI | 27-08-2020 10:46