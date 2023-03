Milan, tanta intensità col Napoli all'orizzonte

Niente sconti da parte di Stefano Pioli, che richiamerà i suoi anche a un altro allenamento mattutino nella giornata di domani, sabato 25 marzo

24-03-2023 16:03

Allenamento del venerdì in casa Milan. In mattinata, attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo a disposizione di mister Stefano Pioli ha proseguito il riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche eseguite con l’ausilio delle sagome, al termine la squadra ha disputato una partita di allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera.

Tanta intensità e pochi “sconti” da parte del tecnico, che richiamerà i suoi anche a un altro allenamento mattutino nella giornata di domani, sabato 25 marzo: da preparare, c’è il big match contro il Napoli, apripista il 2 aprile (con fischio d’inizio alle 20,45) alla doppia, attesissima sfida di quarti finale di Champions League.