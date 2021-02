Milan, Zlatan Ibrahimovic risponde alle polemiche in vista di Sanremo

E sono 6. Valerio Staffelli – inviato storico del programma satirico di Canale 5 Striscia la Notizia – ha consegnato ancora una volta il Tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese è stato “premiato” dopo il derby perso contro l’Inter per 3-0, dove l’attaccante del Milan non ha brillato come al suo solito. Inoltre, il giocatore è al centro delle polemiche per aver accettato l’invito di Amadeus al Festival di Sanremo. Una scelta poco gradita dai tifosi, specialmente dopo gli ultimi risultati deludenti.

Ibrahimovic ha accettato con un sorriso il Tapiro d’oro, provando anche a scherzare un po’ dopo la sonora sconfitta contro Lukaku e compagni: “È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo. Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna”.

L’attaccante del Milan sarà ospite fisso di Sanremo la prossima settimana. In tanti non hanno accettato fin da subito questa scelta del giocatore e il via libera della società. Le 5 sconfitte (due delle quali contro l’Inter tra campionato e Coppa Italia) nell’ultimo mese e mezzo non hanno fatto altro che alimentare la polemica. Ibrahimovic però ha fatto una promessa ai sostenitori rossoneri: “Per ora sono concentrato sulle partite”.

Nel frattempo, il Milan ha l’obbligo di riscattarsi dopo il 3-0 di ieri pomeriggio. I prossimi impegni non sono certo semplici per la squdra di Pioli: giovedì arriverà la Stella Rossa a San Siro, dopo il 2-2 nel match di andata dei sedicesimi di Europa League, domenica ci sarà una sfida delicata contro la Roma.

Vengono intanto monitorate le condizioni di Ibrahimovic, costretto a uscire contro l’Inter a un quarto d’ora dal termine per un problema muscolare. L’attaccante svedese non preoccupa e salvo imprevisti guiderà l’attacco del Milan per provare a risollevare un momento difficile.

OMNISPORT | 22-02-2021 18:51