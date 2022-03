Milan, tifosi contro i ct: le mancate convocazioni diventano un caso

17-03-2022 17:47

Non sono mancate le sorprese nelle recenti convocazioni per gli impegni delle nazionali in vista dei prossimi impegni. In particolare, a tenere banco sui social sono le esclusioni importanti di due giocatori del Milan: Fikayo Tomori e Olivier Giroud. La loro assenza dalle liste diramate dai ct di Inghilterra e Francia, Gareth Southgate e Didier Deschamps, è diventata un vero e proprio caso, scatenando la reazione dei tifosi inglesi e francesi sul web, che si sono schierati con i due big del Milan e non hanno nascosto le proprie perplessità.

Milan, i tifosi inglesi invocano Tomori

Tra gli inglesi, l’unico giocatore “italiano” chiamato da Southgate per le amichevoli contro Svizzera e Costa d’Avorio è Tammy Abraham. Tra Alexander-Arnold, Coady, Guehi, James, Maguire, Mings, Shaw, Stones e White, per il ct vicecampione d’Europa non c’è spazio per Tomori, che resta a Milanello. Sui social, la protesta dei tifosi inglesi non si fa attendere.

C’è chi chiede: “Come fa Tomori a non entrare nella rosa dell’Inghilterra?” e ancora: “Prendere Maguire invece di Tomori è una follia“, “Mings sa qualcosa di Southgate? Altrimenti non mi spiego come possa continuare a essere convocato, soprattutto tenendo fuori Tomori”, “Primo in Serie A. Nove reti inviolate in 22 presenze in campionato. Cos’altro deve fare Fikayo Tomori per ottenere una convocazione con l’Inghilterra?”.

Il rammarico dei francesi per Giroud

Caso analogo, anche se meno eclatante, per Giroud, che Deschamps non inserisce in lista per gli impegni con Costa D’Avorio e Sud Africa, preferendogli Ben Yedder, Benzema, Coman, Diaby, Griezmann, Mbappé e Nkunku. Ci sono, invece, i rossoneri Maignan e Theo Hernandez, oltre allo juventino Rabiot, ma tanti tifosi francesi non nascondono la propria sorpresa, visto anche il buon momento di Olivier in Serie A.

Qualcuno scrive: “Diaby e Nkunku lì ma non Giroud?”, o anche: “Dov’è Giroud??? Ingiustizia“, “Giroud e Camavinga meritano la selezione“, “Cos’altro deve fare Giroud per essere selezionato?”, “Giroud non segna. È chiamato. Segna Giroud. Non è chiamato. Calcio“, “No Giroud, nessuna credibilità”, “Giroud piuttosto che Ben Yedder Lafont/Meslier piuttosto che Areola Kamara piuttosto che Rabiot”, “Penso che se lo sarebbe meritato… “, “Deschamps non ha rispetto per Giroud e Payet è davvero assurdo avere un buon giocatore ma preferire i bidoni”.

