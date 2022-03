Non solo Giroud, dopo Napoli i milanisti hanno un nuovo eroe

08-03-2022 13:19

Con il gol partita che ha portato il Milan in testa alla classifica Olivier Giroud s’è conquistato – giustamente – i riflettori, ricevendo una pioggia di elogi da parte dei tifosi rossoneri.

Kalulu nuovo eroe dei milanisti

Ma a due giorni dalla vittoria del Maradona sul Napoli, i supporter del Milan non hanno smesso di sottolineare sui social network la prestazione di un giocatore il cui arrivo era stato accompagnato da un certo scetticismo, ma che adesso rientra tra i preferiti da parte della tifoseria rossonera.

Ci riferiamo a Pierre Kalulu, terzino che Stefano Pioli ha saputo trasformare in centrale difensivo di grande affidabilità: in coppia con Tomori, Kalulu ha giocato a Napoli una partita fatta di grande attenzione e tempismo, riuscendo a limitare il pericolo numero uno per la difesa milanista, Victor Osimhen.

Kalulu, 21 anni, è arrivato al Milan dal Lione nel settembre 2020, ma solo in questa stagione è riuscito – complici anche i tanti infortuni dei difensori rossoneri – a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra di Pioli.

Così mentre la dirigenza valuta l’ipotesi di un rinnovo del suo contratto (in scadenza nel 2025) con cospicuo aumento d’ingaggio (dovrebbe passare da 500mila euro a un milione più bonus), i milanisti chiedono a gran voce che l’ex Lione sia blindato e dichiarato incedibile.

La richiesta alla dirigenza rossonera

“Kalulu titolare sempre, con lui la difesa ha un altro rendimento”, sottolinea Lauro su Facebook. “Dieci spanne migliore di Romagnoli – aggiunge Mimmo – e ha solo 21 anni: se continua così diventerà sempre più forte”.

“Kalulu è la dimostrazione che i tifosi devono lasciar lavorare il Milan”, aggiunge Marco. Paolo è sulla stessa lunghezza d’onda: “Tutta la rosa del Milan è costata quanto il solo Vlahovic, non so se mi spiego. Questi lasciamoli lavorare”.

E Biagio, infine, chiede alla dirigenza di muoversi prima che Kalulu possa essere tentato da qualche top club: “Rinnovo subito, dobbiamo tenerlo a lungo”.

SPORTEVAI