In attesa di veder sbarcare a Milano l’attaccante belga Divock Origi, per il quale in pratica mancano solo le visite mediche e la firma, il Milan si prepara a chiudere anche il colpo a centrocampo. Salutato Franck Kessié, pronto a vestire la casacca blaugrana del Barcellona, secondo quando riportato da La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara avrebbero raggiunto l’accordo con il centrocampista portoghese del Lille, Renato Sanches. Un’operazione che i tifosi sui social non mancano di salutare con molto piacere.

Renato Sanches-Milan, le cifre

Il contratto in scadenza il prossimo anno abbassa di molto le richieste del Lille. La distanza tra domanda (15 milioni di euro) e offerta rossonera (12 milioni) è minima e la sensazione è che con il club transalpino l’accordo possa anche essere già stato raggiunto. A frenare le cose nei mesi scorsi, le richieste del giocatore: 6 milioni netti a stagione per i prossimi quattro anni. Dopo gli ultimi incontri con l’agente Jorge Mendes, però, Sanches sembrerebbe disposto ad accettare un quadriennale da 4 milioni netti a stagione. Per un’operazione che farebbe decollare il mercato rossonero.

Renato Sanches-Milan, fumata bianca vicina

Stando alla Rosea, la chiusura della trattativa sarebbe davvero in dirittura d’arrivo, con i dettagli (legati principalmente ai bonus) a separare dalla fumata bianca, che potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Sui social, la notizia non lascia certamente indifferenti i tifosi del Diavolo, che non mancano di palesare il proprio gradimento. Un tifoso scrive: “Dai che devo prendere la maglia dallo storie, ho già fissato appuntamento dal parrucchiere per fare i dreadlocks” e un altro ammette: “Il mio sogno a centrocampo. Tecnico, forte fisicamente, veloce, piede raffinato, visione di gioco. Il più completo che ci sia e può fare tutti i ruoli del centrocampo. Fortissimo“.

Renato Sanches, l’entusiasmo dei tifosi del Milan

I commenti sono davvero tanti. “Un mostro. Da prendere assolutamente“, scrive qualcuno e poi: “Questo è forte davvero, mai banale Paolo Maldini”, o anche: “Per questo calciomercato mi son fissato su un giocatore, degli altri non mi frega nulla se arrivano o meno, ma lui (Renato Sanches, ndr) si DEVE prendere. Forza, velocità, adatto al nostro gegenpressing, tecnica. Unico dubbio sulla condizione fisica, ma penso si debba rischiare”, “Mi impressionò quando gioco contro di noi sarei davvero felice di vederlo nel Milan” e, infine: “Milan accordo con Origi e Renato Sanchez che dire è una settimana che godiamo“.