Milan, Tomori tocca quota 100: “Un piacere indossare questa maglia”

Grazie alla partita con la Roma, il difensore rossonero ha raggiunto un traguardo importante con il club milanese ed esprime tutta la sua gioia sui social.

30-04-2023 11:12

Al centro della difesa accanto a Simon Kjaer per difendere Maignan dagli attacchi della Roma ma anche per toccare quota 100: è stato questo il sabato di Fikayo Tomori. Il difensore inglese in forza al Milan, nella gara di ieri ha aiutato i compagni a conquistare l’1-1 con la Roma, ma ha anche raggiunto un prezioso traguardo personale, ovvero quello di collezionare la 100esima presenza con addosso i colori rossoneri.

“100 presenze con questo club, è un piacere indossare questa maglia, ai prossimi 100” ha scritto sui suoi profili social dimostrando la gioia e l’affetto che nutre per il Milan.