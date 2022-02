Milan, torna di moda un nome per la fascia destra

28-02-2022 16:24

A Milanello si torna a fare il nome di Noa Lang, esterno destro, trequartista e all’occorrenza anche prima punta. Il classe 1999 è da mesi seguito dagli Scout del Milan, ma trattare con Bruge non è mai semplice. Sembra però che Stefano Pioli apprezzile sue qualità di jolly offensivo, ed ecco perchè la trattativa, come riporta calciomercato.com, sta procedendo, anche se lentamente.

L’Ajax infatti lo ha ceduto per appena sei milioni di euro, ma al momento la sua valutazione sarebbe di almeno 25. Il contratto in scadenza nel 2025 permette una maggiore forza sul mercato. Ci sono molti club della Premier League sul giovane attaccante, ma anche il Milan spera di poter presto aprire un canale per un prestito.

