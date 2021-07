Milan, ufficiale il ritorno di Brahim Diaz: vestirà la 10

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso c’è anche quella: Brahim Diaz torna ad essere un giocatore del Milan. Il fantasista spagnolo torna in prestito biennale nel club rossonero.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023.

Brahim, dopo aver totalizzato 39 presenze e 7 gol con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera e indosserà il numero 10″.

I dubbi legati all’esito della trattativa con il Real Madrid erano già stati spazzati via sabato mattina, quando il fantasista spagnolo aveva fatto ritorno in Italia, atterrando a Linate.

“Forza Milan, sono super contento. La maglia numero 10? Vedremo, sono felice”.

Adesso la conferma ufficiale che certifica come Stefano Pioli potrà riaccogliere un giocatore che già conosce benissimo, che va a rafforzare in maniera decisa il reparto offensivo rossonero e che ha chiuso in crescendo la sua prima annata all’ombra del Duomo mostrando sprazzi di quelle straordinarie doti tecniche che tutti gli riconoscono.

In più, la maglia numero 10 ereditata da Calhanoglu, un segno di ulteriore fiducia. Per arrivare alla consacrazione.

OMNISPORT | 19-07-2021 18:51