Milan-Venezia, moviola: due rigori per i rossoneri, gol annullato e rosso per i veneti, a chi attribuire gol del 2-0

La prova dell’arbitro Di Marco a San Siro nell’anticipo della IV giornata di A analizzata ai raggi X, il fischietto di Ciampino ne ha ammoniti tre

E’ stata la quarta presenza assoluta in Serie A per Di Marco, la scelta per Milan-Venezia. Il giovanissimo fischietto 32enne della sezione di Ciampino ha iniziato la sua carriera da arbitro professionista nel 2015/2016 quando dirige le sue prime partite in Serie D. Dopo quattro anni di esperienza nella categoria dilettantistica viene promosso nel 2019/2020 nel campionato di Serie C. Negli anni colleziona 56 presenze in categoria diventando così uno degli arbitri più esperti della Lega Pro. Le ottime prestazioni gli valgono ripetute chiamate per partite importanti e il debutto in A per Fiorentina-Genoa. In questa stagione ha un po’ balbettato al debutto in Inter-Lecce ma come se l’è cavata ieri sull’altra sponda di San Siro?

I precedenti di Di Marco con Milan e Venezia

Un sol precedente col Milan (finì in parità) e uno anche col Venezia (che nella circostanza perse).

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Di Iorio, con Marchetti IV uomo, Fabbri al Var e Doveri all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: 28’ Schingtienne, 38’ Gabbia, 67’ e 73’ Nicolussi Caviglia. Espulso al 73’ Nicolussi Caviglia. Recupero: 3′ 1T, 5’ 2T.

Milan-Venezia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 16′ il Milan segna il 2-0: il gol viene assegnato inizialmente a Gabbia ma in un secondo momento viene attribuito a Fofana. Al 25′ Joronen stende Abraham in area, per l’arbitro Di Marco è rigore che dal dischetto trasforma impeccabilmente Pulisic. Al 28′ Schingtienne stende Leao in area: dopo il controllo del Var viene decretato il secondo rigore per i rossoneri e il giallo per il giocatore del Venezia, stavolta dagli 11 metri segna Abraham. Al 38′ ammonito Gabbia che tira giù Candela a metà campo. Al 67′ giallo a Nicolussi Caviglia che falcia Abraham a metà campo. Al 71′ Su assist di Candela dalla destra, palla allontanata da Emerson Royal sugli stinchi di Busio, che serve quasi involontariamente Zampano, abile a farla passare sotto le gambe di Maignan. Interviene il Var che ravvisa un precedente fallo di Nicolussi Caviglia su Loftus-Cheek: secondo giallo all’ex Juve che viene espulso e rete annullata. Milan-Venezia finisce 4-0.