22-11-2022 23:20

Nella serata di ieri, lunedì 21 ottobre, il 41 svedese del Milan Zlatan Ibrahimovic è stato ospite a Striscia la Notizia, il famoso TG satirico di Antonio Ricci in onda su Canale 5.

Tra le tante battute, gli scherzi e le gag, Ibra si è lasciato andare anche a un commovente ricordo del suo ex manager Mino Raiola, deceduto pochi mesi fa.

Ibra e le gag a Striscia la Notizia

Ibrahimovic ha fatto il suo ingresso in scena verso metà puntata, con un look total black e un sorriso a 32 denti. Da li in poi si è lasciato andare a parecchi scherzi con i due presentatori ufficiali, Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Subito dopo la presentazione il suo ego si è intromesso: “Bastava dire Ibra, tutti sanno chi è Ibra”, ha detto prima di coprire la targa dei due presentatori con la sua, decisamente più vistosa rispetto alle altre: “perchè Ibra è umile”, dice lo svedese.

Friscia ha inoltre fatto notare la somiglianza tra Ibra e il co-conduttore Lipari, ma la punta del Milan è stata perentoria: “Non è possibile, c’è solo un Ibra”. Dopo di che, lo svedese ha lanciato un servizio di Vittorio Brumotti, ricevendo le congratulazioni dei suoi “nuovi colleghi”.

Al rientro in studio, commentando la performance del biker, Ibra ha ricordato: “Dopo certe sconfitte ho ridotto alcuni spogliatoi anche peggio…”.

Infine, una gag su Pirlo, il quale, si dice, facesse molti scherzi a tutti i compagni negli spogliatoi, ma non con Ibra: “Sì, ha fatto una battuta e poi è andato alla Juve”.

Ibra e il ricordo di Mino Raiola: “È stato troppo importante per me”

Ibrahimovic poi non perde occasione di ricordare il suo storico manager, Mino Raiola, il vero autore della carriera dello svedese. Nel corso della puntata è stata promossa l’autobiografia di Ibra, Adrenalina, uscita un anno fa e ristampata in questi giorni.

Alla domanda su quale fosse il capitolo preferito di Ibra, lo svedese ha risposto:

“Il capitolo che mi piace di più? Quello dove parlo di Mino (Raiola, ndr). È stato troppo importante per me e lo rimarrà per tutta la vita. Mi manca molto e mi mancherà per sempre”, ha affermato Ibra che ha aggiunto: “Per me la famiglia è tutto, una cosa che ti protegge, una grande responsabilità, quando hai figli diventi uomo perche hai responsabilità di altre vite e quello è tutto”.

La gag con la sciarpa del Palermo

Ibrahimovic se ne va a Palermo, il centravanti ha firmato l’accordo coi rosanero. Il siparietto è andato in scena ieri sera a Striscia la Notizia, dato che entrambi i conduttori, Roberto Lipari e Sergio Friscia sono di origine palermitana.

Il fenomeno svedese dopo avere lanciato alcuni servizi e aver scherzato con i due comici siciliani, al momento dei saluti, Friscia ha chiesto un autografo sul libro.

Ibrahimovic senza problemi ha posto la propria firma, ma sorprendendo tutti il conduttore ha tirato fuori il contratto col Palermo invece che il libro. Ibrahimovic ha trovato l’accordo col Palermo, hanno annunciato sorridenti i due conduttori, e Lipari ha anche preso una sciarpa rosanero e l’ha posta al collo di Ibra. Per alcuni minuti i tifosi del Palermo ci hanno anche creduto.