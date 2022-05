Milano, Serie A: problema ordine pubblico in città

19-05-2022 12:30

Comunque vada, domenica sera sapremo chi la spunterà tra Inter e Milan. Al momento i rossoneri comandano con due punti di vantaggio sull’Inter seconda, e contro il Sassuolo basterà un pareggio per laurearsi campioni d’Italia. L’Inter invece sarà impegnata contro la Sampdoria, già salva, di Maro Giampaolo.

La banda di Pioli giocherà a Reggio Emilia, mentre i nerazzurri a San Siro. La città è tutta pronta per i festeggiamenti, ma rimane comunque il problema dell’ordine pubblico, e la Prefettura sta lavorando per stilare un piano che non paralizzi la città e garantisca la sicurezza di tutti.

L’Inter potrebbe festeggiare nel proprio stadio e nella propria città, mentre il Milan tornerebbe a casa accompagnato dai tifosi in trasferta e con dei pullman scoperti. Lo riporta Calcio e Finanza.

OMNISPORT