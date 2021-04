Milano-Varese, il derby degli ex con esigenze opposte

Sarà il gran derby tra Milano e Varese a chiudere il programma della 25a giornata del campionato di basket: palla a due alle 18.15 al Forum.

Le altre partite si sono giocate alla vigilia di Pasqua e scendere sul parquet conoscendo già i risultati delle rivali sarà un vantaggio per le formazioni di Ettore Messina e Massimo Bulleri, peraltro già consapevoli di dover vincere ad ogni costo.

Milano deve infatti dimenticare il brutto ko in Eurolega contro il Panathinaikos e prima di concentrarsi sull’ultima gara del girone in Europa contro Efes c’è da tenere a distanza Brindisi, lontano ora quattro punti, in vista della super-sfida in terra pugliese di domenica prossima nella quale la formazione di Vitucci cercherà di bissare la storica vittoria dell’andata al Forum.

Ben altre le esigenza degli ospiti, pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, ma con due partite in meno rispetto alle concorrenti.

Dal punto di vista tecnico non sembra esserci partita, ma i momenti delle due squadre e le pesanti assenze nel roster di Milano (out Delaney e Roll), iequilibrano in parte la situazione.

Detto di Milano, Varese sta infatti vivendo un periodo positivo essendo reduce da tre vittorie consecutive. La stagione è stata condizionata dalle tante positività al Coronavirus, ma adesso il peggio è alle spalle e lo scontro diretto contro Reggio Emilia dell’11 aprile

Sarà la gara degli ex, da Luis Scola, all’Olimpia nella passata stagione, a Massimo Bulleri, che non ha lasciato grandi tracce a Milano tra il 2005 e il 2010.

“Sappiamo che Varese sta andando meglio da quando ha spostato Scola da numero 4 ricevendo grande energia, stazza, rimbalzi da Egubnu – ha detto Messina alla vigilia – Siamo contenti di rivedere Luis e ricordare insieme a lui tutto quello che ha fatto per noi nel corso della passata stagione”.

Milano e Varese si affrontano per la quarta volta in stagione, considerando la doppia sfida di Supercoppa, con la squadra di Messina sempre vittoriosa. Sarà in tutto la sfida numero 183: Milano avanti con 107 vittorie contro 75.

OMNISPORT | 05-04-2021 13:48