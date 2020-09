Milik la chiave per l'affare: i napoletani sognano

Arkadiusz Milik rappresenta il problema più grosso per il calciomercato del Napoli. In scadenza nel 2021, l’attaccante polacco ha deciso di non rinnovare con il club azzurro, che sta provando a piazzarlo senza abbassare però la pretesa di 40 milioni di euro per il suo cartellino.

Operazione fallita con la Juventus, che ha cambiato obiettivo, ma che potrebbe concludersi con la Roma, anche se la trattativa con il club giallorosso non è affatto facile: con Suarez alla Juve e la permanenza nella capitale di Edin Dzeko, l’idea di Milik alla Roma potrebbe definitivamente tramontare.

De Laurentiis pensa a uno scambio con la Fiorentina

Ma per il numero 99 del Napoli nelle ultime ore è spuntata anche una nuova possibile destinazione: la Fiorentina, infatti, stima da tempo Milik e vorrebbe aggiungere un attaccante di peso all’organico a disposizione del tecnico Beppe Iachini.

La Viola, a sua volta, ha un paio di giocatori che interessano parecchio al Napoli: Federico Chiesa è da tempo un pallino di Aurelio De Laurentiis, ma secondo il Corriere dello Sport un altro fiorentino avrebbe sorpassato l’attaccante tra le preferenze del presidente del Napoli.

Si tratta di Gaetano Castrovilli, “tuttocampista” che farebbe assai comodo a Rino Gattuso, al lavoro per trasformare il Napoli in una squadra camaleontica, in grado di giocare indifferentemente col 4-3-3 o col 4-2-3-1.

I tifosi sognano Castrovilli in azzurro

Strappare Castrovilli alla Fiorentina non sarà facile – ha un contratto con scadenza 2024 -, tuttavia i tifosi napoletani già sognano di vederlo in azzurro. “Magari Castrovilli… – commenta su Facebook Domenico – tra qualche anno non si può più comprare: è forte forte forte. Per come tiene palla lui tra i piedi, come la fa girare e come salta l’uomo nel suo ruolo ce ne sono pochi!”. “Magari…”, gli fa eco Francesco.

Per Mimmo prendendo Castrovilli il Napoli potrebbe anche effettuare una cessione eccellente a centrocampo: “Scambio da fare subito, con Castrovilli potremmo rinunciare a Fabian”. Giuseppe vuole il fiorentino, ma non molla un altro obiettivo azzurro per il centrocampo: “Castrovilli e Veretout dietro Insigne, Mertens, Osimhen e Lozano sarebbe da sogno”.

SPORTEVAI | 07-09-2020 11:11