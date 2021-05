MLB: vola Cleveland alla quarta vittoria di fila

Si avvicina ancora di più alla vetta dell’American League Cleveland, che coglie un’altra vittoria importante in trasferta. Il quarto successo consecutivo per gli uomini di Terry Francona avviene a Seattle, dove gli Indians sconfiggono i Mariners 4-2.

Nel big match tra Boston e Oakland hanno la meglio i Red Sox che reagiscono dopo i tre ko consecutivi e si impongono nettamente sugli Athletics per 8-1. Belle vittorie per Houston e Toronto. Gli Astros superano i Texas Rangers, alla loro terza sconfitta consecutiva, (4-3) dopo 2 extra inning, mentre i Blue Jays si impongono ad Atlanta contro i Braves per 8-4.

Dopo quattro vittorie di fila si fermano gli Yankees: New York cade infatti piuttosto nettamente a Tampa Bay contro i Rays che superano la squadra di Aaron Boone per 9-1.

In National League affermazione di San Francisco contro Pittsburgh: i Giants vincono sui Pirates per 3-1 e mantengono saldamente la testa della classifica. Buone anche le vittorie di Miami su Arizona (1-5) e di Colorado su Cincinnati (13-8).

Pittsburgh Pirates-San Francisco Giants 1-3

Boston Red Sox-Oakland Athletics 8-1

Tampa Bay Rays-New York Yankees 9-1

Houston Astros-Texas Rangers 4-3

Colorado Rockies-Cincinnati Reds 13-8

Arizona Diamondbacks-Miami Marlins 1-5

Seattle Mariners-Cleveland Indians 2-4

