MLS, Chiellini vince la Western Conference

31-10-2022 12:45

Giorgio Chiellini e i suoi Los Angeles Fc regolano senza problemi l’Austin, controllando gioco e punteggio in lungo e in largo: il 3-0 firmato Arango-Urruti-Opoku è corredato dalla statistica di 10 conclusioni a 1 e il difensore ha giocato il primo tempo, prima di uscire per precauzione dopo i problemi al polpaccio.

Se la gioia dell’ex capitano della Nazionale è stata ‘postata’ sui social (“Orgoglioso di far parte di questa squadra, continuiamo a sognare!”), la soddisfazione dell’allenatore Steve Cherundolo è meno formale: “Siamo emozionati di essere in finale di MLS contro i Philadelphia Union, è stata la miglior partita della stagione. Sono orgoglioso dei ragazzi, ma lo spogliatoio è affamato e siamo concentrati per la prossima gara. Giorgio ha avuto qualche problema al polpaccio, ma non c’è lesione: lo abbiamo cambiato per precauzione e lo testeremo nei prossimi giorni”.