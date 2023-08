Mondiali ciclismo cronometro pagelle: Evenepoel il Re nonostante Ganna. Tarling si rivela al mondo

Top e flop della cronometro del Mondiale di ciclismo di Glasgow. I migliori sono Evenepoel, Ganna e Tarling. Bene anche Mattia Cattaneo. I peggiori Wout Van Aert, Tadej Pogacar e Stefan Kung

11-08-2023 21:05

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Soltanto un super Remco Evenepoel ha impedito a Filippo Ganna di indossare la terza maglia iridata in carriera nella cronometro del Mondiale di ciclismo di Glasgow. Il belga ha sfoderato una prestazione da fuoriclasse assoluto, al netto delle critiche ricevute al termine della prova in linea, riuscendo a spuntarla per una manciata di secondi appena sul piemontese, che pure ha ben poco di cui rimproverarsi.

Una sfida serrata che ha tenuto tutti incollati al teleschermo, risolta a favore del giovane corridore della Soudal Quick Step che ha ribadito di essere un talento assoluto, certamente destinato a recitare un ruolo da protagonista anche nei grandi giri (se torneranno a mettere un po’ di chilometri a cronometro) anche negli anni a venire.

Joshua Tarling è una rivelazione

Il tutto nella giornata in cui s’è rivelato al mondo intero Joshua Tarling, altro prospetto che ha fatto capire di essere degno erede della scuola britannica tanto della pista, quanto delle corse contro il tempo. Ecco allora promossi e bocciati della crono di Stirling, che ha portato in dote all’Italia la terza medaglia su strada della rassegna scozzese.

Le pagelle della cronometro

Remco Evenepoel da 10, appena sotto Filippo Ganna e Joshua Tarling. Ma onore al merito pure per Mattia Cattaneo che chiude in ottava posizione. Le delusioni: Wout Van Aert, senza dubbio. A ruota Tadej Pogacar e Stefan Kung.