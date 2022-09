Modena: in arrivo l'ex Milan e Bologna, Andrea Poli

29-09-2022 10:46

Inizio di campionato non facile per il Modena che sta patendo più del previsto il salto di categoria. Gli uomini di Attilio Tesser hanno fino ad ora vinto soltanto un match, in casa contro la Ternana. Poi cinque sconfitte, di cui le ultime tre consecutive che hanno portato i gialloblu ad avere solo 3 punti in classifica e a occupare il terz’ultimo posto.

In più piove sul bagnato visto la serie di infortuni che ha colpito la squadra emiliana: Gergli, Battistella e Gargiulo sono tutti e tre out ed è per questo motivo che il Modena è ricorso al mercato svincolati per mettere fine all’emergenza a centrocampo.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club dei Canarini ha trovato l’accordo con Andrea Poli. L’ex centrocampista di Sampdoria, Inter, Bologna e Milan, è reduce dall’esperienza in Turchia all’Antalyaspor dove ha giocato l’ultima stagione registrando 28 gettoni di presenza.