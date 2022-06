Modena volley, ufficiale il passaggio di proprietà

13-06-2022 20:29

Svolta epocale per il volley italiano. Modena, il club più vincente della pallavolo tricolore, è infatti ufficialmente passato di mano.

Finita l’era di Catia Pedrini che, iniziata nel 2013, ha portato uno scudetto e due Coppe Italia, la nuova azionista di maggioranza della società gialloblù è Giulia Gabana, che assumerà il ruolo di presidente.

Rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni la novità è rappresentata dall’ingresso in società dell’imprenditore modenese Michele Storci, che avrà una quota di minoranza e che era già sponsor con la sua Atlantic Fluid

Confermato come dg Andrea Sartoretti, così come Andrea Giani come allenatore.

Fugati quindi i timori riguardanti l’iscrizione al campionato, le cui pratiche verranno completate come da regolamento entro il 20 giugno Modena grazie alle nuove risorse, che permetteranno di liquidare le tre mensilità mancanti.

“Da oggi lavoreremo per il futuro, La base c’è ed è forte, vogliamo restare competitivi come il nostro pubblico si aspetta – ha detto Giulia Gabana – Sono certa che il futuro sarà roseo”.

Per Gabana si tratta di un ritorno nella pallavolo: figlia di Marcello Gabana, storico presidente del club di Montichiari, presenza fissa in A1 tra gli anni ’80 e ’90, con due Coppe delle Coppe in bacheca, prima del trasferimento a Monza nel 2009, nello stesso anno Giulia subentrò al padre tragicamente scomparso in un incidente stradale, cedendo poi il titolo sportivo a Ravenna nel 2011.