Moggi: “Milan, Maldini voleva squadra top: loro pensano a vendere”

L'ex direttore generale della Juventus durissimo con la proprietà americana: “Un dirigente deve avere carisma, altrimenti ti ridono dietro”

27-06-2023 08:40

E’ un Luciano Moggi durissimo sul Milan quello che parla a Tuttomercatoweb: “Il Milan è una cosa strana: c’è stata una litigata tra la proprietà e Maldini che voleva la squadra buona mentre quelli vogliono vendere. Hanno dato via Tonali, il giocatore migliore: a loro importa vendere”. Ricorda: “L’anno scorso hanno vinto il campionato con ragazzetti che nessuno conosceva. L’attività del dirigente non è soltanto quella di fare la squadra, vendere o comprare… ma ciò che conta di più è quando si presenta nello spogliatoio per spiegare i programmi. E se non hai il carisma ti ridono dietro. Fare il dirigente non è vendere solo e comprare. Forlani è meglio che stia a Londra, Moncada non lo conosco. Però fare lo scouting è un’altra cosa rispetto al direttore sportivo”.