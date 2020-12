Monaco, Pellegri torna al gol: non segnava dal 2018

Sembra poter essere la stagione della rinascita per Pietro Pellegri. Segnali importanti per l’ex calciatore del Genoa, fermo praticamente da due anni per tantissimi problemi fisici, erano arrivati già negli scorsi mesi.

Prima il ritorno in campo con la maglia del Monaco, a settembre, poi la convocazione di Roberto Mancini addirittura con la Nazionale maggiore. Oggi, il giovane calciatore italiano torna a siglare un goal dopo più di due anni.

Il Monaco ha perso il big match d’alta classifica contro il Lille, ma Pietro Pellegri al 90′ ha fissato il punteggio sul 2-1 finale con una bella giocata personale.

L’ultimo goal era datato agosto 2018, contro il Bordeaux. Da lì era poi cominciato il tunnel di Pellegri, che sembra uscire a poco a poco da quel momento negativo. Oggi un altro tassello decisivo come il ritorno al goal.

OMNISPORT | 06-12-2020 16:09