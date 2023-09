Monaco, tappa all'Oktoberfest per i calciatori e lo staff tecnico del Bayern

I giocatori indossano abiti tradizionali bavaresi e brindano con boccali di birra da un litro

25-09-2023 13:18

I giocatori e lo staff tecnico del Bayern Monaco – compresi l’allenatore Thomas Tuchel e anche il neo-acquisto di calciomercato dal Tottenham, il centravanti inglese Harry Kane – visitano il festival della birra dell’Oktoberfest a Monaco di Baviera, in Germania. I calciatori, tra cui non solo Kane ma anche il portiere Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Thomas Muller e Kingsley Coman, indossano abiti tradizionali bavaresi, alcuni accompagnati dalle rispettive mogli, fidanzate e compagne e brindano con boccali di birra da un litro, coi quali, tenendoli in mano, posano anche per delle foto.