Mondiale di sci, Kriechmayr vince l'oro: "Non mi sembra ancora vero"

Dopo aver conquistato l’oro a Cortina, Kriechmayr non ha palesato una certa emozione: “Non mi sembra ancora vero di aver eguagliato due leggende come Maier e Miller. Non era una gara facile, non a caso tutti i favoriti hanno commesso qualche errore e anche io credevo di averne fatto qualcuno. Per esempio, temevo di essere stato troppo rotondo, soprattutto in fondo, ma evidentemente mi è bastato per vincere. Non dimenticherò mai queste giornate e questo luogo, che per me diventa magico”.

Secondo Sander, per pochissimo: “Certo, perdere di un centesimo brucia, ma sono contentissimo di questa medaglia. Per la Germania è il terzo argento sinora (dopo quelli di Romed Baumann in superG e di Kira Weidle in discesa; ndr) ed è un risultato sensazionale che non ci aspettavamo”.

Qualche rimpianto invece per il grande favorito, Beat Feuz, arrivato sul gradino più basso del podio: “Come il mio amico Paris ho sbagliato sul ripido. Peccato, perché la pista in prova l’avevo fatta tutta bene. Una medaglia mondiale non si butta via, ma di sicuro non sono molto soddisfatto, perché puntavo all’oro”.

OMNISPORT | 14-02-2021 15:49