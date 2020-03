Mondiale F1, Chinchero: Vi dico quante gare servono per il titolo

Si naviga, anzi (non) si guida, a vista. Anche in Formula 1 dove il futuro, quando si comincerà il Mondiale 2020 non è dato sapersi vista l’emergenza coronavirus che oramai investe il mondo mettendo fine anche al sogno olimpico almeno per quest’anno. Eppure la speranza di partire, di correre, c’è sempre. Anche perché per assegnare un titolo iridato non ci vogliono poi chissà quante gare.

Dopo l’annullamento della gara di Baku, ottavo appuntamento stagionale saltato, il patron del circus, Casey Carey e il suo braccio destro Ross Brown sono intervenuti per rassicurare sulle varie ipotesi che la F1 sta vagliando augurandosi di allestire un calendario con 15-18 gare. L’ex Ferrari dei tempi di Schumacher continua a elaborare bozze di calendario ma senza un punto fisso di partenza non è facilissimo.

Quante gare servono per assegnare il titolo. In un’articolo sul portale italiano di motorsport.com, il giornalista specializzato Roberto Chinchero, commentatore per Sky Sport F1, ha rivelato che per assegnare il titolo di F1, piloti e costruttori, bastano molto meno delle 15/18 gare che Liberty Media vorrebbe mettere su, per ovvi motivi di business oltre che sportivi. “Ai fini regolamentari – scrive Chinchero – un Mondiale per essere valido deve avere una classifica con almeno otto gare, e al momento c’è la volontà ferrea di assicurare all’albo d’oro di Formula 1 un campione del Mondo anche nel 2020″.

Mondiale 2020 a gennaio 2021. Tra le varie ipotesi del giornalista, dopo le parole di Carey, la possibilità di estendere le prove del calendario 2020 in un periodo in cui solitamente il Mondiale è già terminato, come il mese di dicembre con la doppia trasferta in Medio Oriente, in Bahrain e Abu Dhabi, e una chissà quanto possibile estensione a gennaio del Mondiale 2020 se l’inizio del campionato dovesse essere ancora ritardato.

SPORTEVAI | 24-03-2020 19:42