Mondiali, l'impressionante record dell'Inter

La finalissima del Mondiale di Russia 2018 sarà tra Francia e Croazia e saranno sette i giocatori del nostro campionato di Serie A. Nella formazione transalpina sarà presente lo juventino Blaise Matuidi, mentre nella rosa croata ci saranno ben 6 “italiani”: i bianconeri Mandzukic e Pjaca, il neo milanista Strinic, l’ex Fiorentina Badelj e gli interisti Brozovic e Perisic. Proprio la società nerazzurra, grazie all’approdo in finale della squadra allenata da Dalic, potrà fregiarsi di un clamoroso record: è dal 1982 infatti, che l’Inter è rappresentata da almeno un proprio calciatore nella finale dei mondiali.

Nel 1982 l’Italia Campione del Mondo vedeva in campo Bergomi e Oriali, mentre nel 1986 in Messico fu Rummenigge a rappresentare la compagine nerazzurra. Nel 1990 furono ben tre i giocatori dell’Inter nella rosa della Germania campione: Brehme, Matthaeus e Klinsmann. Nicola Berti faceva parte della nazionale italiana sconfitta in finale a USA ’94, mentre quattro anni dopo Djorkaeff vinse la coppa con la Francia. Il Fenomeno Ronaldo fu trascinatore assoluto del Brasile nel 2002, quando fu anche autore di una doppietta in finale contro la Germania. Nel 2006 anche Marco Materazzi realizzò la rete del pareggio nella trionfale notte italiana di Berlino. In Sudafrica nel 2010, Wesley Sneijder sfiorò il titolo mondiale dopo aver realizzato il Triplete con l’Inter. Quattro anni dopo Palacio con la sua Argentina vide sfumare il sogno ai tempi supplementari contro la Germania.

L’Inter non è però sola in questo strabiliante primato: infatti anche il Bayern Monaco dal 1982 porta almeno un rappresentante del proprio club all’ultimo atto della massima competizione per nazionali. La società bavarese è riuscita a tenere aperta la serie grazie all’approdo in finale del francese Corentin Tolisso. Domenica scopriremo se Brozovic e Perisic riusciranno a trascinare la Croazia a una clamorosa vittoria, ma intanto l’Inter può già sorridere per questo impressionante primato.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 15:25