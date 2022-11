25-11-2022 16:10

Già attaccante rivelazione della serie A con la Salernitana, Boulaye Dia ha contribuito oggi all’eliminazione dai Mondiali 2022 del Qatar padrone di casa: suo il gol che ha spalancato le porte alla vittoria del Senegal. La rete dell’1-0, inoltre, ha un valore speciale per la Salernitana e per il campionato italiano.

Mondiali Qatar 2022: Dia apre le danze

Senza l’infortunato Sadio Mané, il Senegal ha faticato a creare gioco nella gara d’esordio persa contro l’Olanda così nel match di oggi contro il Qatar, decisivo per sperare ancora nell’approdo agli ottavi di finale del Mondiale, il c.t. Aliou Cissé ha puntato su una formazione iper-offensiva, un 4-2-4 con al centro dell’attacco il salernitano Dia accanto al gigante Diedhiou.

Ed è stato proprio il centravanti della Salernitana – già autore di 6 centri in serie A – a sbloccare l’incontro e mettere in discesa la partita per i Leoni della Teranga, approfittando di uno svarione del difensore qatariota Khoukhi: Dia s’è avventato sulla palla vagante in area e l’ha spedita con un tiro preciso nell’angolino basso alla destra del portiere Barsham. Una volta sbloccata la gara, il Senegal ha potuto far valere fisicità e qualità tecnica, conquistando la prima vittoria africana a Qatar 2022.

Qatar 2022: con Dia primo gol della Salernitana ai Mondiali

Ma il gol di Dia è stato importante non soltanto per il Senegal: quello del centravanti ex Villarreal è infatti la prima rete di un giocatore della Salernitana ai Mondiali. Una piccola soddisfazione per il club granata, che può anche vantarsi di essere tra i pochi club di serie A ad avere un proprio giocatore che è andato a segno a Qatar 2022: insieme alla Salernitana, ad oggi, ci sono soltanto la Juventus, a segno con Rabiot in Francia-Australia, e il Milan, che ha visto andare in rete già due dei suoi nazionali, il francese Giroud e il portoghese Leao contro il Ghana, ieri sera.

Mondiali Qatar 2022: Barsham e quel legame con Tamberi

Se Dia è stato tra i migliori in campo, tra i peggiori va segnalato il portiere del Qatar Meshaal Barsham. Un calciatore che ha un legame particolare con lo sport italiano: il numero 22 del Qatar è infatti il fratello di Mutaz Essa Barshim, oro ex aequo con l’azzurro Gianmarco Tamberi nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo.