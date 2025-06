Mondiali, anche Brasile, Ecuador e Australia staccano il pass: la situazione e tutte le qualificate

Ora sono 13 le squadre che hanno centrato l'obiettivo qualificazione: primo Mondiale da ct per Ancelotti, che batte il Paraguay e balza al terzo posto nel girone.

Carlo Ancelotti festeggia il suo 66° compleanno staccando il pass per i Mondiali del 2026, al pari di Ecuador e Australia. Sesta partecipazione consecutiva per i “canguri”, mentre ai verdeoro basta un gol di Vinicius Jr. Tredici le squadre già qualificate.

Brasile qualificato ai Mondiali grazie a Vinicius e Ancelotti

Ancelotti cambia sistema di gioco, Vinicius fa il resto. Decisivo, per i verdeoro, il passaggio dal 4-3-3 ad un 4-2-4 ultra-offensivo, ma senza perdere equilibrio. Zero gol subiti in due partite della nuova gestione tecnica, con la stella del Real Madrid che beffa il Paraguay all’alba dell’intervallo e consente alla Seleçao di staccare il pass per i Mondiali del 2026 con due turni d’anticipo.

Coreografia di benvenuto per il manager italiano, che nel pre partita ha avuto modo di incontrare anche Neymar Jr, che continua ad essere nei pensieri dell’ex allenatore del Milan, nonostante i tanti infortuni patiti negli ultimi anni. Intanto, il Brasile è qualificato e ora potrà usufruire dei prossimi 180 minuti del girone di qualificazione per testare nuovi calciatori e affinare i meccanismi imposti dal neo commissario tecnico. Sarà un anno importante per Ancelotti.

Australia ed Ecuador staccano il pass per i Mondiali

Australia ai Mondiali grazie alla vittoria di Gedda nello scontro diretto per il secondo posto nel girone C di qualificazione, che vede contrapposti i “Socceroos” ai padroni di casa dell’Arabia Saudita. 2-1 il risultato finale, Australia alla alla sesta partecipazione consecutiva alla fase finale di un Mondiale.

Bene anche l’Ecuador, che strappa un pareggio importante in Perù e conferma quanto di buono fatto in questo girone di qualificazione. Passi avanti importanti per un paese che sta raccogliendo i frutti dell’ultimo ricambio generazionale. Sarà protagonista ai Mondiali insieme al Brasile di Ancelotti.

Tutte le squadre già qualificate ai Mondiali del 2026

Sono 13, ad oggi, le squadre già qualificate ai prossimi Mondiali, in programma negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Chiaramente, già inseriti nell’urna della FIFA i tre paesi ospitanti, mentre la prima a staccare il pass per l’ambita competizione è stata la nazionale giapponese. Poi, è toccato alla Nuova Zelanda e alla Repubblica Islamica dell’Iran.

Il 25 marzo scorso è stato il turno dell’Argentina di Leo Messi, che ha dominato il girone di qualificazione in Sudamerica. Storica la prima qualificazione dell’Uzbekistan di Eldor Shomurodov, seguita dalla Repubblica di Corea e dalla Giordania nello stesso giorno (5 giugno).

Ieri, invece, hanno staccato il pass per gli States anche Australia, Ecuador e Brasile, con Carlo Ancelotti che si prepara a vivere il primo Mondiale da commissario tecnico.

Qui di seguito le squadre già qualificate ai Mondiali del 2026: