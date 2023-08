Mondiali atletica: il maltempo fa slittare l’inizio delle gare, oggi tocca a Marcell Jacobs

I mondiali di atletica a Budapest cominciano nel segno del maltempo, la sessione mattutina in pista ha visto il programma slittare di un’ora. Dalle 13.35 tocca a Marcell Jacobs e agli sprinter

19-08-2023 11:17

Primo giorno di gare in programma a Budapest per i Mondiali di atletica. Ma a farla da padrone al momento è il maltempo che ha investito la capitale ungherese e che ha visto un netto stravolgimento del programma delle gare. La 20 km di marcia in programma alle 8.50 è slittata di due ore, un’ora di ritardo sulle competizioni in pista.

Jacobs subito in pista per le batterie dei 100 metri

Primo giorno di gare e subito grande attenzione sugli sprinter. Alle 13.35 toccherà a Marcell Jacobs ma anche a Samuele Ceccarelli che cominciano il loro percorso per un posto in semifinale. Le condizioni meteo però rischia di giocare un ruolo fondamentale in questo momento con la pista che potrebbe giocare dei brutti scherzi a tutti gli atleti in caso di forte umidità.

Iapichino cerca la qualificazione nel lungo

Giornata fondamentale anche per Larissa Iapichino. La saltatrice azzurra è considerata tra le favorite nella gara di salto in lungo femminile e scenderà in pista nella tarda mattinata, anche per lei come per tutti gli atleti, saranno cruciali le condizioni della pista per riuscire a trovare subito gli appoggi in una disciplina in cui ritmo e sensazioni sono alla base di un buon risultato.

Mondiali di atletica: il programma di domani 20 agosto

I Mondiali di atletica al secondo giorno presentano già un programma molto interessante per i colori azzurri con le qualificazioni del salto in alto che vedono in gara il nostro Gianmarco Tamberi.