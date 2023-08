Mondiali Atletica, Tortu punta ai 200 e alla staffetta 4x100 e manda un messaggio ad Allegri

Filippo Tortu si lancia verso i Mondiali di atletica di Budapest: lo sprinter italiano vuole provare a dare l’assalto ai 200 metri e punta sulla staffetta. Ma non dimentica la sua Juventus

18-08-2023 15:33

Filippo Tortu prepara i Mondiali di Atletica. A Budapest è tutto pronto per la rassegna iridata che inizierà nella giornata di domani con lo sprinter sardo che vuole provare a regalare una gioia alla spedizione italiana. Tortu ha raccontato la sua preparazione nel corso di un’intervista a Tuttosport e non ha dimenticato ovviamente la sua fede calcistica per la Juventus.

Infortunio alla spalla ma Tortu pensa ai 200 metri

A Grosseto per Filippo Tortu è arrivato il più tragicomico degli infortuni, il problema alla spalla che continua a dargli ancora fastidio ma sembra non poterlo fermare in vista della rassegna iridata.

Provo ancora fastidio e nel corso degli ultimi giorni ho fatto tanto palestra, per fortuna mi ha aiutato Mario Ruggiu, un mago nel farti recuperare dagli infortuni. Nei 200 metri l’obiettivo è quello di conquistare la finale, lo scorso anno l’ho mancata per un centesimo. Penso che il tempo minimo sia un 20”05 ma il problema è che in tanti vanno forte. Ci sarà molto da lavorare fino al 23 agosto.

Italia, la staffetta va veloce e vuole il riscatto

Dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo, la staffetta 4×100 metri azzurra si è ritrovata al centro dell’attenzione. Ora la squadra italiana è chiamata ad un’altra prova di carattere e d’orgoglio ma non sarà facile riuscire a rimanere ad altissimi livelli.

Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto – dice Tortu – abbiamo lavorato fino all’ultimo all’Acquacetosa dopo il tramonto, prima era impossibile per via del caldo. Il nostro impegno darà i risultati. Anche qui l’obiettivo deve essere la finale, la batteria è sempre uno scoglio difficile. Poi in finale ci giochiamo il tutto per tutto.

Tortu non dimentica Allegri e la Juventus

Cominciano i Mondiali di atletica a Budapest, ma comincia anche la serie A con la Juventus, la squadra del cuore di Filippo, che scenderà in campo domenica sul campo dell’Udinese.