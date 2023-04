Mondiali di basket, Pozzecco sul sorteggio: “Avversari temibili”

Il commissario tecnico probabilmente non avrà a disposizione Banchero, ma si gode il nuovo Fontecchio versione Nba

30-04-2023 12:38

L’Italia sarà dunque a Manila e affronterà le Filippine padrone di casa, la Repubblica Dominicana e l’Angola ai Mondiali di basket. Un sorteggio che soddisfa abbastanza il commissario tecnico della Nazionale azzurra, Gianmarco Pozzecco, in particolare per questioni logistiche. Gli avversari, invece, sono da prendere con le molle.

Pozzecco: “Mi sarebbe piaciuto affrontare gli Usa”

Così Pozzecco giudica dunque il sorteggio: “Ci soddisfa anche per motivi logistici perché ci permette di rimanere a Manila per tutta la durata della competizione ma non vogliamo sottovalutare le nostre avversarie, tra cui le Filippine padrone di casa e la Repubblica Dominicana capace di eliminare l’Argentina vice-campione del Mondo dalla corsa al Mondiale“.

Poi il ct parla anche con Tuttosport e Gazzetta dello Sport e rivela: “Il mio staff si è radunato online e ha vissuto il sorteggio assieme. Io anche con moglie e figlia, perché mi stressa seguire una vicenda sulla quale non posso incidere. Mi sarebbe piaciuto affrontare gli Usa, però ho una certezza: sarà un bel Mondiale, l’Italia giocherà un bel Mondiale, oserei dire grande”.

Italbasket, niente da fare per Banchero

Sono sempre più scarse le possibilità di vedere Paolo Banchero in maglia azzurra. Il giocatore, in Nba, è diventato Rookie of the Year con gli Orlando Magic: “Dobbiamo riconoscere che sia cambiato lo scenario. Con lungimiranza la Fip, Trainotti, Fois avevano individuato un grande talento dotato anche di grande etica. A causa del covid non è potuto venire prima. Poi è cresciuto al di là delle più rosee previsioni. Siamo contenti che se lo sia meritato, ora la sua scelta è più difficile. Banchero è un ragazzo estremamente serio, non focalizzato soltanto su se stesso, con idee chiare. Ha un modo di giocare e una comprensione del basket di livello tale che si può adeguare ovunque. Abbiamo sognato, teniamo la speranza accesa, ma tutto è cambiato. Ci darà una risposta, sono sicuro, per tempo. Nel frattempo io vado avanti”.

Pozzecco però si coccola Fontecchio

Da un talento Nba a un altro italiano che fa parte del campionato professionistico di basket americano con gli Utah Jazz, ossia Simone Fontecchio: “Fontecchio è diventato arrogante come piace a me. Gli mancava quel pizzico di sana cattiveria per fare l’ultimo passo. Ormai è un giocatore consolidato a livello internazionale”.

Sulle convocazioni, Pozzecco chiosa così: “Io ne porterei 35, ma poi forse il 36° si arrabbierebbe comunque. Farò scelte tecniche, ma dando opportunità a tutti. Abbiamo giovani emergenti, i reduci dall’Europeo che hanno meritato. Ma sono orgoglioso di loro e degli altrui progressi. Io vedo che almeno 16-18 giocatori potrebbero entrare nei 12. Ma forse è l’unico aspetto negativo di un lavoro meraviglioso”.