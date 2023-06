Mondiali di calcio femminili: i diritti vanno alla Rai

La manifestazione sarà trasmessa in chiaro e si svolgerà dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda

04-06-2023 10:27

I Mondiali di calcio femminili saranno trasmessi in chiaro dalla Rai. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aveva sollevato un problema: le offerte provenienti da molti Paesi erano state definite ridicole.

La manifestazione è in programma dal 20 luglio al 20 agosto 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Ci sarà naturalmente anche l’Italia di Milena Bertolini, anche se gli orari non saranno favorevoli per veder giocare le azzurre a causa del fuso orario. Prima che venisse ufficializzata l’intesa tra Rai e Fifa, molti giornalisti Rai si erano detti favorevoli sui propri profili social all’acquisizione dei diritti.