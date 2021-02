Mondiali di sci, gigante: De Aliprandini è argento a Cortina

E’ arrivata la seconda medaglia per l’Italia nei mondiali di Cortina. Questa volta si tratta di un argento, ottenuto da Luca De Aliprandini nel gigante maschile. Un risultato insperato per lo sciatore del Trentino-Alto Adige, che a fine gara non ha nascosto una certa emozione.

Queste le dichiarazioni di De Aliprandini dopo il traguardo: “Non so cosa dire, al traguardo si è vista l’emozione. E’ incredibile. E’ sempre stato un tabù, quasi un peso. Sapevo che era difficile, c’era meno visibilità. Ho cercato di mettere in pratica la mia tattica, ma non è stato facile. Anche nella prima manche non mi sentivo benissimo, eppure sono andato molto veloce. La neve era più segnata, è stata una gara tosta. Pinturault ha spinto molto e ha sbagliato. E’ un sogno vincere la medaglia nel Mondiale in casa a Cortina. Quasi non riuscivo a stare in piedi. Il lavoro ha pagato”.

Lo sciatore azzurro è stato fenomenale già in mattinata nella prima manche, ottenendo un incredibile secondo posto per soli 40 centesimi dietro a Pinturault, il favorito della gara. Alle 13:30, il 30enne di Cles è andato in cerca di una medaglia, conquistandola.

De Aliprandini ha tenuto botta anche nella seconda manche, puntando soprattutto ad arrivare al traguardo senza commettere errori. La strategia ha funzionato e il crono si è fermato in 2’37”88, a 63 centesimi dal vincitore, il francese Mathieu Faivre. Bronzo per l’austriaco Marco Schwarz (+0”87). Alla fine Alexis Pinturault, grande favorito alla vigilia, ha dovuto abdicare dopo una caduta.

Dopo la medaglia d’oro di Marta Bassino nel parallelo, adesso anche gli uomini dello sci azzurro possono sorridere. Quella di De Aliprandini è la prima nella specialità dopo la medaglia conquistata da Manfred Moelgg nel 2013. A 30 anni, De Aliprandini sale anche per la prima volta in carriera sul podio.

OMNISPORT | 19-02-2021 15:03