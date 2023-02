Mondiali di sci, impresa Crawford: oro per un centesimo, delusione Odermatt

Il canadese ha trionfato davanti a Kilde e Pinturault, nessun italiano tra le prime dieci posizioni.

09-02-2023 13:23

Clamoroso ai Mondiali di sci: James Crawford ha trionfato a sorpresa nel superG a Courchevel. Il canadese, che non aveva mai vinto in Coppa del Mondo, è salito per la prima volta nella sua carriera sul gradino più alto del podio. Un grande successo per il Canada che mancava dal 2017. Grande delusione invece per il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, d’argento ma beffato di un solo centesimo.

Esulta anche Alexis Pinturault, ancora sul podio col terzo posto dopo lo splendido oro vinto in combinata. Il transalpino padrone di casa ha concluso a 26 centesimi dal primo. Enorme delusione e clamorosa disfatta per il favorito di giornata Marco Odermatt: solo quarto lo svizzero.

Purtroppo, nessun italiano ha brillato nella prova odierna. Alla fine del superG, nessuno sciatore azzurro ha infatti concluso tra i primi dieci, ma il tracciato non era propriamente nelle caratteristiche dei nostri portacolori. Il migliore degli italiani è stato Mattia Casse, che ha concluso tredicesimo a 1.10 da Crawford. Grande spavento per Paris, che avrebbe potuto lottare per il podio ma una brutta caduta gli ha impedito di provarci.