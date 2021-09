Mondiali di Volley 2022, domani il sorteggio

Avranno luogo, domani a Mosca alle ore 17 italiane (le 18 in Russia) i sorteggii per la composizione delle pool dei Campionati del Mondo Maschili in programma il prossimo anno proprio in Russia dal 26 agosto all’11 settembre.

24 le formazioni partecipanti:

Russia – Paese Ospitante (n. 3 ranking mondiale)

Polonia – campione del Mondo in carica (n.2 ranking mondiale)

Iran – campione d’Asia (AVC) (n.10 rm)

Giappone – vice campione d’Asia (AVC) (n.11 rm)

Tunisia – campione d’Africa (CAVB) (n.14 rm)

Cameroon – vice campione d’Africa (CAVB) (n.25 rm)

Italia- campione d’Europa (CEV) (n.5 rm)

Slovenia – voce campione d’Europa (CEV) (n.8 rm)

Brasile – campione Sud America (CSV) (n.1 rm)

Argentina – vice campione Sud America (CSV) (n.6 rm)

Portorico – campione Centro e Nord America (NORCECA) (n.24 rm)

Canada vicecampione Centro e Nord America (NORCECA) (n.12 rm)

Francia – numero 4 ranking mondiale

USA – numero 7 ranking mondiale

Serbia – numero 9 ranking mondiale

Cuba – numero 13 ranking mondiale

Olanda – numero 15 ranking mondiale

Germania – numero 16 ranking mondiale

Messico – numero 17 ranking mondiale

Turchia – numero 18 ranking mondiale

Egitto-numero 19 ranking mondiale

Qatar – numero 20 ranking mondiale

Bulgaria – numero 21 ranking mondiale

Cina – numero 22 ranking mondiale

OMNISPORT | 29-09-2021 14:25