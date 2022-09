07-09-2022 19:51

La Nazionale italiana di volley, guidata da Ferdinando De Giorgi, impegnata nel Mondiale, in corso in Polonia e Slovenia ha battuto, al tie break la Francia, campione olimpica allenata dal giocatore e allenatore di Modena, Andrea Giani. Gli italiani centrano così la semifinale della competizione.

Italia – Francia: 3 -2 (24 – 26, 25 – 21, 23 – 25, 25 – 22, 15 – 12)

Mondiale di Volley, l’Italia vola in semifinale

Dopo la sfida degli ottavi, vinta per 3 a 1 contro Cuba, la Nazionale di De Giorgi ha sfidato nei quarti una delle candidate alla vittoria finale, la Francia oro a Tokyo 2020 (terza terza sfida in stagione dopo le due di VNL). È una Italia combattente ma spesso sprecona, soprattutto nel primo e terzo set. In ambo i parziali (nel primo tantissimi, troppi errori, dai nove metri) gli azzurri del C.T De Giorgi, campioni d’Europa in carica, vanno in vantaggio per poi dilapidare il bottino fatto. Merito anche della Francia con il solito Earvin Ngapeth, schiacciatore di Modena e di un ottimo Jean Patry, opposto della Powervolley Milano. Nel secondo set, invece, tra i muri di Galassi e gli attacchi di Michieletto, Lavia e Romanò è l’Italia a pareggiare i conti per poi andare in difficoltà, soprattutto in ricezione, nel terzo. Nel quarto parziale, gli azzurri soffrono, vanno in svantaggio e riprendono in mano le redini del gioco anche grazie alla potenza di Romanò al servizio e a qualche imprecisione di Ngapeth in attacco. I ragazzi di De Giorgi offrono una prestazione corale e riescono ad allungare il match portandolo al tie break. Al quinto set è avvio fulminante per gli azzurri che salgono sul 7 a 2. La squadra di De Giorgi rimane compatta e vola sul 12 a 6, grazie anche ad alcuni buoni primi tempi e beneficiando di un momento di netta difficolta della ricezione transalpina. I francesi di Giani non mollano, recuperano terreno ma gli azzurri si procurano tre match point, con il primo annullato per un mani fuori del muro. A chiudere il match e portare gli azzurri in semi ci pensa poi Daniele Lavia, uno dei giovani di questo gruppo.

Volley, l’Italia in semifinale Mondiale: non accadeva dal 2010

Si conferma l’Italvolley, che dopo la vittoria all’Europeo dello scorso anno centra anche le semifinali del Mondiale (non accadeva dal 2010) battendo quella che alla vigilia era una delle favorite alla vittoria finale. Ora da stabilire gli accoppiamenti, con la fase finale della competizione che si giocherà a partire dal 10 settembre a Katowice. Per gli azzurri sarà sfida a una tra Slovenia e Ucraina che si sfideranno questa sera alle ore 21.00.

Semifinali

10/9 ore 18 Katowice

10/9 ore 21 Katowice

Finali

11/9 ore 18 Katowice

11/9 ore 21 Katowice

Simone Giannelli: “Felicissimo della squadra”

Queste sono state le parole, a caldo, rilasciate da Simone Giannelli a Sky Sport subito dopo il successo degli azzurri sulla Francia di Giani:

“È incredibile, davvero incredibile. Loro sono una delle migliori squadre degli ultimi 10-15 anni, è difficile giocare contro di loro, con tutti questi giocatori incredibili. Ogni volta che ho incontrato la Francia, è stato difficilissimo quindi ora sono felicissimo ed orgogliosissimo della mia squadra e del mio gruppo. Abbiamo mostrato le nostre abilità e la nostra energia. Ora un po’ di riposo e poi si penserà alle semifinali. ggi abbiamo ricevuto benissimo e ho avuto sempre tante scelte. Abbiamo contenuto molto bene i loro tanti ottimi servitori e avere diverse scelte per evitare i loro centrali che sono fortissimi. Ora non è finita qua, ci proviamo e ce la metteremo tutta”.