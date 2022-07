20-07-2022 07:50

Finalmente la prima gioia. L’Italia ha conquistato la prima medaglia ai Mondiali di atletica. Il merito va a Elena Vallortigara che, nella finale di salto in alto, ha vinto la medaglia di bronzo al termine di una sfida incredibile in cui l’azzurra ha rischiato anche di vincere una medaglia più pesante. Il tutto nella notte in cui Filippo Tortu ha mancato l’accesso alla finale dei 200 metri.

Salto in alto, Vallortigara non sbaglia nulla: è bronzo

La prima, immensa, soddisfazione per l’Italia, ai Mondiali di atletica a Eugene, arriva grazie a Elena Vallortigara. L’azzurra disputa una finale di salto in alto davvero incredibile, riuscendo a portarsi a casa una preziosa medaglia di bronzo, saltando due metri. Per la cronaca, la gara è stata vinta dall’australiana Eleanor Patterson. Medaglia d’argento, invece, per l’ucraina Yaroslava Mahuchikh.

L’azzurra, 39 anni, ha flirtato anche per una medaglia dal colore più prestigioso, come ha ammesso a fine gara: “A un certo punto ho pensato a una medaglia di un altro colore. Oggi mi sentivo forte, in grado di fare tutto”. Da evidenziare che la nativa di Schio non saltava due metri dal lontano 2018 (a Londra). A Eugene è stata perfetta dall’inizio alla fine.

Vallortigara: dopo tanti sacrifici, finalmente la grande soddisfazione

“Questo bronzo mi ripaga di qualsiasi cosa: infortuni, delusioni, difficoltà. Penso che questa gara abbia aperto altre strade a me stessa. Ora penso all’Europeo, al personale, alle finali di Diamond League. Voglio cavalcare l’onda, ma prima devo ben realizzare quello che è successo qui a Eugene”.

Così Elena Vallortigara al momento di commentare il suo pazzesco e meritato bronzo ai Mondiali di atletica, sicuramente il riconoscimento migliore di una carriera in cui, spesso, ha dovuto fare i conti con la sfortuna.

Mondiali atletica, finalmente la prima medaglia per l’Italia

Elena Vallortigara ha quindi regalato il primo sorriso all’Italia ai Mondiali di atletica di Eugene. Fino ad ora, la rassegna sembrava stregata per i rappresentanti del nostro Paese. Dopo la delusione Marcell Jacobs, costretto a ritirarsi dai 100 metri, anche Gimbo Tamberi, nonostante tutti gli sforzi fatti, non aveva portato a casa nulla dalla finale di salto in alto (quarto posto in classifica). Pure Filippo Tortu non ha avuto fortuna (eliminato dalla finale dei 200 metri).

Per fortuna Elena Vallortigara ha scelto il giorno migliore per brillare come non mai. La sua medaglia di bronzo è un risultato importantissimo per lei in primis ma anche per la spedizione azzurra che può finalmente festeggiare il primo grande risultato.