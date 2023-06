Mondiali femminili, Bertolini: “Convocazioni non scontate”

Tanti i nomi tra i quali può scegliere la ct. Debutto azzurro il 24 luglio

22-06-2023 14:53

Il 20 luglio prendono il via i Mondiali di calcio femminile, che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda. Proprio in ottica di tale appuntamento, che sarà trasmesso anche in chiaro dalla Rai (15 gare: tutte quelle dell’Italia, l’inaugurale, le due semifinali e la finale), la nazionale azzurra si è riunita a Brunico. L’esordio mondiale per le ragazze allenate da Milena Bertolini è previsto il 24 luglio contro l’Argentina. “Le ragazze sono arrivate qui con grande entusiasmo – ha dichiarato la ct in conferenza stampa –. In questi due giorni ho visto tanti sorrisi e tanta capacità di ascolto. Sarà una settimana importante, che ci darà la possibilità di valutare le più giovani in attesa di poter lavorare da lunedì con il gruppo allargato. Le convocazioni non sono affatto scontate, le giocatrici hanno seguito il programma che gli avevamo inviato e sono arrivate qui già in condizione. Mi stanno mettendo in difficoltà, sarà difficile per tutte rientrare nella lista delle 23 che prenderanno parte al Mondiale”.