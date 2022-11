27-11-2022 12:54

Rischia di passare alla storia come la partita più brutta di questi Mondiali, dove di gare anonime pure ce n’erano state: Giappone-Costa Rica è l’esempio-tipo che potrebbe dar ragione a Fiorello, che s’indignò per i quasi 200 milioni spesi dalla Rai per prendersi i diritti tv di Qatar 2002. I 45′ più noiosi della storia (basti dire che c’è stato solo 1′ di recupero) riescono a non far vedere neanche un tiro tra i pali ma solo tanta confusione, qualche fallo e zero spettacolo. Le emozioni sono solo quelle dei tifosi giapponesi festanti sugli spalti. E la ripresa è la fotocopia solo leggermente più vivace fino all’80’ quando al primo vero tiro in porta, segna di sinistro Fuller regalando la vittoria al Costa Rica e condannando il Giappone a un harakiri clamoroso, visto che sembrava a un passo dagli ottavi dopo la vittoria sulla Germania.

Mondiali: Costa Rica, com’è lontano Brasile 2014

Reduce dal cappotto con la Spagna (0-7) il Costa Rica era atteso al riscatto ma basta un dato per far capire come se l’è cavata: un tiraccio di Campbell altissimo al 34′ è la prima conclusione verso lo specchio del Costa Rica in tutti questi Mondiali. E dire che l’Italia di Prandelli nel 2014 perse contro questa nazionale ai Mondiali in Brasile. Incredibile. Poi però il secondo tiro entra in porta e vale tre punti.

Mondiali, Costa Rica, la rivincita di Navas

Cercato con insistenza dal Napoli sul mercato estivo, Keylor Navas è rimasto al Psg ma ha perso il posto a favore di Donnarumma. Il portiere prima di partire per il Qatar aveva lanciato un sasso nello stagno: “C’è qualcuno che non vuole che io giochi”. Poi però è iniziato il Mondiale e ha preso sette gol dalla Spagna. Oggi, quantomeno, ha retto facendo anche un paio di parate importanti, soprattutto nel convulso finale.

Mondiali, Giappone-Costa Rica raccontato da Nela fa dormire in tv

Se a questo scenario tutt’altro che entusiasmante si aggiunge il commento Rai da seconda voce di Nela, considerato il più “soporifero” e banale degli inviati in Qatar, ecco che il quadro è completo come si evince dai commenti sui social: “Mood domenica: entusiasmo di Sebino Nela che commenta Giappone-Costa Rica alle 11 di mattina”, oppure: “La voce di Sebino Nela concilia il dormiveglia di una domenica mattina di novembre” e ancora. “Sebino Nela è soporifero, la sua presenza non aggiunge nulla alla gara”.

C’è chi scrive: “Sebino Nela detto “Er Valeriana”…” e poi: “i suoi non sono commenti, ma semplici constatazioni” e anche: “Le telecronache da impiegato del catasto di Sebino Nela” e infine. “Sebino Nela pare ci stia raccontando la dichiarazione dei redditi”.