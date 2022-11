24-11-2022 10:00

L’esordio della Spagna al Mondiale è stato principesco: 7-0 al Costa Rica. Una prestazione sontuosa in cui ha brillato anche l’ex bianconero Alvaro Morata.

Spagna da applausi, Morata convince tutti

La Spagna ha surclassato il Costa Rica con una prova maiuscola. Tutti i ragazzi del Ct Luis Enrique hanno giocato ad altissimi livelli, compreso Alvaro Morata, autore, in pieno recupero, della rete del definitivo 7-0. Per l’ex bianconero si è trattato del 28° gol con le Furie Rosse (in 58 presenze).

Tornato quest’anno a giocare nella Liga (all’Atletico Madrid) dopo il ritorno bis alla Juventus, l’attaccante spagnolo pare in grande forma, tanto da ricevere elogi da tutta la stampa iberica. E dire che, nel recente passato, era stato anche criticato.

Juventus, Morata non riscattato: scelta giusta?

Alla luce di quanto visto, questo Alvaro Morata avrebbe fatto sicuramente molto comodo alla Juventus di Max Allegri. Come noto, il club bianconero, la scorsa estate, ha deciso di non riscattarlo, lasciandolo libero di tornare all’Atletico Madrid.

Nella sua seconda avventura in bianconero, lo spagnolo ha segnato 32 gol complessivi. In totale, in quattro stagioni a Torino, ha collezionato 185 presenze con 59 gol all’attivo. Visto le difficoltà che sta avendo all’Atletico Madrid (“solo” cinque gol), forse sarebbe stato più utile in bianconero.

Juventus, il futuro di Morata è ancora tutto da scrivere

Alvaro Morata è concentrato esclusivamente sul Mondiale ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il classe 1992 ha un accordo in essere con l’Atletico Madrid sino a giugno del 2024 ma la situazione, in estate, potrebbe cambiare.

Più volte, Alvaro Morata ha fatto sapere di trovarsi molto bene a Torino, sponda Juventus (fosse stato per lui, sarebbe sicuramente rimasto). C’è’ chi sogna un suo ennesimo ritorno in bianconero. Nelle due precedenti esperienze, ha sempre fatto il suo dovere e, numeri alla mano, uno come Alvaro Morata farebbe comodo a Max Allegri. Molto dipenderà anche dalla volontà dell’Atletico Madrid e, ovviamente, dello stesso Alvaro Morata.