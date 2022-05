18-05-2022 16:13

Il 24 marzo 2022 è una data che il mondo del calcio italiano difficilmente dimenticherà. L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali per la seconda volta consecutiva è stato un colpo duro da digerire, specialmente perché solo qualche mese prima gli azzurri si sono laureati campioni d’Europa a Wembley. Inoltre, nessuno si sarebbe aspettato di perdere contro la modesta Macedonia del Nord in casa.

Mondiali, per l’Italia c’è stata un’ultima speranza

Negli ultimi giorni però si è accesa una luce per l’Italia. È uscita infatti fuori la possibilità che l’Ecuador venisse escluso dai Mondiali 2022 per il caso Castillo, che avrebbe giocato le qualificazioni con documentazioni falsificate. In questo caso, la squadra non partecipante più in alto nel ranking avrebbe sostituito i sudamericani. Ad approfittarne sarebbe satta così la Nazionale allenata da Roberto Mancini, ma nelle ultime ore Gravina ha spento ogni speranza.

L’Italia non andrà ai Mondiali: le parole di Gravina

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente della Figc ha infatti parlato chiaro: “Possibilità di ripescaggio in caso di esclusione dell’Ecuador? Zero. L’Europa ha 13 posti disponibili e li ha occupati, se si libererà un posto in Sudamerica andrà una nazionale sudamericana. Abbiamo sentito la Fifa per darci un momento di ebbrezza, la risposta è stata assolutamente negativa“.

Al termine del Consiglio federale a Roma, Gravina ha fatto capire come il verdetto del campo sia incontrovertibile: “In Qatar avrebbero piacere ad avere l’Italia? Anche noi avremmo piacere. Ma le regole sono queste e noi siamo andati fuori per demerito“, ha aggiunto il presidente della Figc.

Nulla da fare per l’Italia, ciò che è stato deciso in campo non si cambia. Gli azzurri non parteciperanno al Mondiale in Qatar dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord, non resta che provare ad alzare un altro trofeo questa estate contro l’Argentina di Messi per poi ripartire, un’altra volta.

OMNISPORT